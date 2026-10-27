Кучета в атрактивни костюми и техните стопани изпълниха улиците на нюйоркския квартал Ийст Вилидж по време на 36-ото издание на традиционния парад за Хелоуин с кучета „Томпкинс Скуеър“. Събитието се проведе на 17 октомври, дни преди празника на 31 октомври.

Участниците дефилираха по „Авеню Б“ към парка „Томпкинс Скуеър“, демонстрирайки въображение и нестандартни идеи. Сред четириногите имаше куче с грива на лъв, както и друго, преобразено в Чъки – герой от филмите на ужасите.

Особено внимание привлече куче, облечено като папа, което се возеше в миниатюрен бял кабриолет. Черно куче пък надничаше от костюм на динозавър, до който имаше табела с предупреждение: „Не хранете динозавъра“.

Стотици дакели в атрактивни костюми дефилираха по "Шанз-Елизе"

Друг участник беше облечен като огромна баскетболна топка с логото на нюйоркския отбор „Ню Йорк Никс“ и името на баскетболиста Джейлън Брънсън.

Посетителите определиха парада като възможност да покажат своята креативност, да отпразнуват връзката със своите домашни любимци и да внесат настроение и чувство за общност в града.

Редактор: Дарина Методиева