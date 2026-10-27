Снимка: Стопкадър/ Видео: "Ройтерс"
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Посетителите определиха парада като възможност да покажат своята креативност
Кучета в атрактивни костюми и техните стопани изпълниха улиците на нюйоркския квартал Ийст Вилидж по време на 36-ото издание на традиционния парад за Хелоуин с кучета „Томпкинс Скуеър“. Събитието се проведе на 17 октомври, дни преди празника на 31 октомври.
Участниците дефилираха по „Авеню Б“ към парка „Томпкинс Скуеър“, демонстрирайки въображение и нестандартни идеи. Сред четириногите имаше куче с грива на лъв, както и друго, преобразено в Чъки – герой от филмите на ужасите.
Особено внимание привлече куче, облечено като папа, което се возеше в миниатюрен бял кабриолет. Черно куче пък надничаше от костюм на динозавър, до който имаше табела с предупреждение: „Не хранете динозавъра“.
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Друг участник беше облечен като огромна баскетболна топка с логото на нюйоркския отбор „Ню Йорк Никс“ и името на баскетболиста Джейлън Брънсън.
Посетителите определиха парада като възможност да покажат своята креативност, да отпразнуват връзката със своите домашни любимци и да внесат настроение и чувство за общност в града.Редактор: Дарина Методиева
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