Снимка: Мартин Георгиев
В автобуса са пътували 38 пътници
Два тира и автобус се запалиха на пътя Русе - София, в района на село Масларево. Загинали са двамата шофьори на камиони.
Трагедията се е разиграла в нощта срещу сряда, около 02:30 ч. Към момента е изяснено, че първоначално са се ударили двата тира и са пламнали. След това в тях се блъснал международният автобус, който също се е запалил. В него пътували 38 пътници, които били изведени навреме.
Изградени са обходни маршрути през селата. На място има екипи на пожарна, Спешна помощ и полиция.
Снимка: Мартин Георгиев
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