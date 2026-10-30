Какво ни липсва, за да посрещнем есента подобаващо? Есента е идеалното време да развихрим въображението си, особено в тези мрачни дни, когато навън вали и се чудим какво да правим вкъщи.

Това е чудесен повод да поканите приятели, да си пуснете музика, да си поговорите и да творите заедно. Компания в декорирането на Гергана Малкоданска правеше Деница Стоянова, която също е позната на зрителите от прогнозата за времето.

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Първи вариант: Декорирана тиква

Украсените тикви могат да стоят чудесно в някоя купа в центъра на масата, във фруктиера или пък просто да бъдат подредени по секцията, защото често се чудим какво да сложим на секциите, за да изглежда красиво.

Втори вариант: Свещник от тиква

За направата му ни е нужна по-малък размер, която да бъде издълбана и да поставим свещ в нея. Така той ще се превърне в уютно допълнение на масата.

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Трети вариант: Венец от листа

Нужен ни е дебел лист картон. Трябва да начертаем един по-голям кръг и след това един по-малък, за да можем да направим основата на венеца, след което го изрязваме и залепваме листата. Малки шишарки също могат да се добавят към него.

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