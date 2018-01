Американският президент Доналд Тръмп се е похвалил като "не умен, но гений ... и при това много стабилен гений" след публикуването на бомбастична книга, която поставя под въпрос душевното му здраве.

Майкъл Улф: Книгата ми ще доведе до края на президентството на Тръмп

В серия от ранни сутрешни съобщения в Туитър Тръмп каза, че "през целия ми живот двата ми най-големи актива са били умствена стабилност и това, че съм наистина умен." Критикуваната Хилъри Клинтън също разиграва много усилено тези карти и, както всеки знае, се опари.

Скандалната книга за Тръмп излиза (ВИДЕО)

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....