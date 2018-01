Пожарът на гарата в британския град Нотингам е бил предизвикан от подпалване, съобщи на страницата си в Twitter Британската транспортна полиция, цитирана от БГНЕС.

„Пожарът на гарата в Нотингам се разследва като подпалвачество. Служителите остават на местопроизшествието за събиране на улики“, пише в съобщението.

This is the fire that has closed Nottingham station this morning. The station has been evacuated. pic.twitter.com/7wSSMSRubg

Огънят се разгоря днес сутринта. Пламъците плъзнаха в чакалнята и бързо стигнаха до покрива на сградата. В борбата със стихията се включиха 60 пожарни команди.

Компанията, която отговаря за ж.п. транспорта в региона съобщи на пътниците, че днес влаковете няма да спират на гарата в Нотингам.

Няма информация за пострадали при пожара.

This is what we know so far - the latest on trains, roads, buses and what the alternatives are if they've been announced. https://t.co/u9ucHm6n68