Инженер на компанията "British Airways" е загинал при инцидент на лондонското летище „Хийтроу“. Две превозни средства са се сблъскали на пистата, съобщава телевизия BBC.

Инцидентът е станал малко след 08:00 часа тази сутрин. Мъжът, който е възраст между 40 и 50 години, е управлявал едно от превозните средства, но внезапно е получил сърдечен арест и е починал въпреки опитите на медиците да го спасят. В резултат на инцидента друг мъж е със счупено рамо.

Най-малко 20 полета на „British Airways“ са забавени заради инцидента, макар и летището да е останало отворено. Пътниците са били свалени от един от самолетите по данни на летищните власти.

"Ще сътрудничим изцяло на полицията в разследването на причините за този тежък инцидент", се казва в официално съобщение от управата на летището.

