Британският принц Уилям и съпругата му Кейт участваха в официалното откриване на музикален и арт клуб в град Съдърланд.

Двамата се срещнаха с десетки даровити деца и имаха възможността да се насладят на индийски танци и различни акробатични изпълнения.

The @FireStationSun is one of Sunderland’s most iconic buildings, which was recently converted into a music and arts hub.



TRH start their visit with a fantastic Bollywood dancing performance! pic.twitter.com/O1sdAtEuTN