Британският външен министър Борис Джонсън заяви, че най-вероятно самият руски президент Владимир Путин е взел решението да се използва невротоксин с военно предназначение при нападението срещу бившия руски агент Сергей Скрипал във Великобритания, предаде Ройтерс.

"Overwhelmingly likely" that Vladimir Putin was personally responsible for ordering nerve agent attack in UK - Foreign Secretary Boris Johnson https://t.co/ekmTWLdwd6 pic.twitter.com/G1dXp3qoPK