Северна Корея вече няма нужда от ядрени и ракетни опити. Това каза тази нощ държавният ръководител Ким Чен Ун.

Той обяви, че страната му ще затвори своя полигон за ядрени изпитания, ще спре да прави тестове и ще прекрати изстрелването на междуконтинентални балистични ракети.

Решението е взето на заседание на Централния комитет на управляващата Корейска трудова партия. Ким Чен Ун обоснова този обрат с факта, че Северна Корея вече е проверила оперативността на ядрените си оръжия.

„Затова нямаме нужда от нови ядрени и ракетни опити и полигонът в северната част на страната изпълни своята мисия”, каза той.

Решението на Пхенян идва на фона на засилената дипломатическа активност около Северна Корея.

Американският президент Доналд Тръмп нарече информацията „добри новини за света”.

„Очаквам срещата на върха”, написа той в Twitter тази нощ.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.