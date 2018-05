Началникът на кабинета на Доналд Тръмп Джон Кели отхвърли като "пълна дивотия" информация, че е нарекъл президента на САЩ "идиот" миналата година, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

След като американската телевизия Ен Би Си излезе с това твърдение в понеделник, Тръмп отправи обвинения по неин адрес.

"Фалшивите новини си измислят истории и се позовават на неназовани източници, които не съществуват”, написа той в Тwitter.

The Fake News is going crazy making up false stories and using only unnamed sources (who don’t exist). They are totally unhinged, and the great success of this Administration is making them do and say things that even they can’t believe they are saying. Truly bad people!