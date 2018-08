Стрелба беше открита на улица в канадския град Фредериктън, съобщи местната полиция в социалните мрежи.

Убити са четирима души, двама от които са полицаи. Още двама ранени са приети в болница.

Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. — Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018

Полицейски автомобили бяха отцепили района, в който е извършено нападението.

Стрелецът вече е задържан.

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody.



Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing.



Please continue to avoid the area and follow us for the facts. — Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018

"Можем да потвърдим, че един заподозрян е задържан", написаха в Туитър от местната полиция.

Чрез социалните мрежи властите призоваха хората, живеещи в района на стрелбата, да се заключат в домовете си.

We have heard what sounds to be four gunshots in the last few minutes @CTVAtlantic pic.twitter.com/l31i8xGtDa — Nick Moore (@NickMooreCTV) August 10, 2018

Град Фредериктън е столицата на провинцията Ню Брънзуик.

Законите за носене на оръжие в Канада са по-затегнати сравнение със САЩ, но въпреки това през последните години се наблюдава ръст на използването им при престъпления.

Очаквайте подробности!

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.