Военнослужещи от Сухопътните войски разузнаха, извлякоха и транспортираха за унищожаване невзривен боеприпас в Пловдив днес.

Модулното формирование за разузнаване и неутрализиране на невзривени боеприпаси беше задействано от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов.

Снарядът е бил открит при изкопни работи в двора на училище „Софроний Врачански“ в пловдивския квартал „Тракия“. Той е бил силно корозирал и без видима маркировка.

Под ръководството на командира на модула капитан Стоян Атанасов боеприпасът е бил изваден и пренесен, за да бъде унищожен.

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