Исторически мост в Турция изчезна безследно, подозира се, че е бил откраднат, съобщават „Хюриет дейли нюз” и БТА.

Жители на село Арсланджа в окръг Гюмюшхане, Северна Турция, миналата седмица забелязали, че моста го няма. Първоначално те си помислили, че той е бил унищожен в проливните дъждове неотдавна в този район. За учудване обаче в дерето нямало и камък от моста.

