Срутване на скала причини разрушение на част от въглищна мина в източната китайска провинция Шандун. Най-малко 22 миньори са блокирани под земята, съобщи агенция Синхуа.

Срутването се е случило в окръг Юнчен около 11:00 часа местно време в събота.

A Chinese coal miner walks in the tunnel which leads to a training area and the coal mine of Huangling Mining, in Diantou, Shaanxi Province, China. @epaphotos pic.twitter.com/vpIdJzFqyt