Най-малко един човек е загинал в резултат на проливните дъждове и на причинените от тях наводнения в провинция Малага в Южна Испания, съобщава испанската агенция ЕФЕ, цитирана от ТАСС.

