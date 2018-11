Стрелба в болница в източната част на Чикаго, щата Илинойс. За това съобщи местната полиция, цитирана от телевизия Ен Би Си.

BREAKING: Police say at least one possible offender has been shot after a reported shooting near Chicago's Mercy Hospital https://t.co/tP48kPUwTD pic.twitter.com/axhHFPiAiI — CBS News (@CBSNews) November 19, 2018

В резултат на стрелбата има многобройни жертви, предаде БГНЕС. Има и полицай в критично състояние.

SWAT teams searching Mercy Hospital in Chicago after shots fired and multiple people injured in the latest apparent mass shooting in the US. pic.twitter.com/s3oPoCTlmC — Michael Gravesande (@OldBlackHack) November 19, 2018

A Chicago police officer and multiple other people, including the apparent shooter, were wounded in a shooting at Mercy Hospital on the Near South Side.



The officer is in critical condition. Other victims’ conditions were not yet known: https://t.co/dPz78QKbna pic.twitter.com/1uFv2IePUT — Chicago Tribune (@chicagotribune) November 19, 2018

Извършва се мащабна полицейска операция, каза говорителят на полицията в Чикаго.

Поне един евентуален извършител е застрелян.