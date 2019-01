500 души отидоха на погребение на 130-годишен крокодил, който не закачал местните жители в село Бавамохатра, щата Чатисгарх, в Централна Индия, съобщи в. "Индустан таймс", цитиран от БТА.

Villagers mourn death of Gangaram the crocodile 🐊 aged around 130 years in a village in Chhattisgarh,more than 500 people attend his last rites..Humanity still exist. pic.twitter.com/YkHkA6XE4t