Американският президент Доналд Тръмп изсипа куп ругатни по адрес на бившия директор на ФБР Джеймс Коми след нови разкрития на в-к "Ню Йорк таймс" за разследване, започнало през 2017 г. за това дали Тръмп работи за интересите на Русия, съобщава БТА.

Федералната полиция стартирала разследването дни, след като държавният глава уволни ексдиректора на ФБР през май 2017 г.



....the FBI was in complete turmoil (see N.Y. Post) because of Comey’s poor leadership and the way he handled the Clinton mess (not to mention his usurpation of powers from the Justice Department). My firing of James Comey was a great day for America. He was a Crooked Cop......

Според публикацията работата на федералната полиция бързо се сляло с това на специалния прокурор Робърт Мълър по подозрения в тайно сътрудничество между Москва и екипа на предизборния щаб на републиканския тогава кандидат-президент през 2016 г. Част от разследването било по линия на контрашпионажа, а друга - свързана с престъпна дейност. По въпроса от сферата на контрашпионажа трябвало да се установи дали милиардерът съзнателно или несъзнателно е работил за Русия, докато разследването за престъпление било свързано с уволнението на Коми. Не е ясно дали проверките продължават.

В отговор на запитване от АФП, ФБР не пожела да коментира информацията.

Lyin’ James Comey, Andrew McCabe, Peter S and his lover, agent Lisa Page, & more, all disgraced and/or fired and caught in the act. These are just some of the losers that tried to do a number on your President. Part of the Witch Hunt. Remember the “insurance policy?” This is it!