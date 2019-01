Момчешка група, вдъхновена от Take That и провокирана от Brexit, изгря на музикалната сцена. Тя се казва Breunion Boys и тази седмица дебютира в Амстредрам с парчето "Britain Come Back" ("Великобритания, върни се“). „Ти си велика, но заедно сме по-големи“, пеят момчетата.

Те са убедени, че разводът с Общността ще предизвика политическа и финансова криза. Затова са твърдо против Brexit и са решени да убедят и феновете си в това.