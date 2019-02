Появата на руски флаг, окачен на скеле край катедралата в британския град Солсбъри, предизвика лек смут сред строителите, дошли на работа в неделя сутрин, съобщава Би Би Си. Знамето на Руската федерация е било веднага премахнато, а местни политици определиха случилото се като „глупава шега“ на фона на скандала с отравянето на бившия руски шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия.

Thankfully it has been removed now - what a stupid stunt - mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4