Сенатор Бърни Сандърс обяви, че ще се кандидатира за президент на САЩ за втори път след последната си кандидатура през 2016 г., съобщава БГНЕС. Сандърс, който е на 77 години, съобщи за решението си по време на радио интервю в родния си щат Върмонт.

„Искам хората във Върмонт първи да знаят за това”, каза той пред Общественото радио на Върмонт.

Сандърс даде разяснение за това каква ще бъде кампанията му.

„Това, което обещавам да направя докато обикалям страната е да взема всички ценности, с които ние във Върмонт се гордеем, като вярата в справедливостта, в общността, в политиката за обикновения човек и в градските срещи, и да ги разпръсна из цялата страна”, каза той.

Новината съобщи и в личния си профил в Twitter.

I'm running for president. I am asking you to join me today as part of an unprecedented and historic grassroots campaign that will begin with at least 1 million people from across the country. Say you're in: https://t.co/KOTx0WZqRf pic.twitter.com/T1TLH0rm26