Самолет на Етиопските авиолинии се разби шест минути след излитането си от от международното летище „Боле“ в Адис Абеба в неделя.

На борда на машината модел "Боинг 737" имало 149 пасажери, граждани на 35 страни, и 8 души екипаж. Това заяви министърът на транспорта на Кения Джеймс Машария, цитиран от Ройтерс.

32 KENYANS among 157 people who died in Ethiopian Airlines plane crash on Sunday; Transport CS Macharia says delegation sent to Ethiopia. #ET302 pic.twitter.com/yHeTZbSsjO

Пилотът на машината е подал сигнал за проблеми и е поискал връщане на летището в Адис Абеба, предадоха световните агенции, като се позоваха на президента на авиокомпания "Етиопиън еърлайнс" Теволде Гебре Мариам. "Пилотът е получил разрешение да се върне на летището", допълни той.

Компанията "Боинг" е готова да окаже съдействие в разследването на катастрофата с машината, за която беше съобщено, че е модел Боинг 737-800 МАХ, предаде ТАСС.

Няма български граждани сред загиналите 157 души на борда на катастрофиралия по-рано днес самолет на „Етиопиан Еърлайнс“, сочат данни на българското посолство в Адис Абеба. Дипломатическата ни мисия в Етиопия в сътрудничество с други посолства получи окончателния списък с пътниците в катастрофиралия самолет.

Сред жертвите на самолетната катастрофа в Етиопия има най-много граждани на Кения, за където е летяла машината, показват нови данни за националността на хората в самолета, предадоха световните агенции. Според данните жертвите са 32 кенийци, 18 канадци, 9 етиопци, 8 италианци, 8 китайци, 8 американци, 7 британци, 7 французи, 6 египтяни, 5 холандци, 4 индийци, 4 словаци, 3 австрийци, 3 шведи, 3 руснаци, 2 мароканци, 2 испанци, 2 поляци и 2 израелци. Белгия, Индонезия, Сомалия, Норвегия, Сърбия, Того, Мозамбик, Руанда, Судан, Уганда и Йемен са имали по един гражданин в самолета. Имало е граждани на Австрия, Джибути, Ирландия, Непал, Нигерия и Саудитска Арабия.

Поне дузина човека свързани с ООН са сред загиналите при катастрофата в неделя на самолет Етиопските авиолинии в близост до Адис Абеба, заяви източник на ООН. Според източникът е възможно преводачи на свободна практика, които са пътували към конференция за околната среда, също да са сред жертвите.

Самолетът трябвало да изпълни полет от етиопската столица до Найроби, но паднал край градчето Бишофту, разположено на 60 км югоизточно от Адис Абеба.

По първоначална информация машината била нова, а Етиопските авиолинии го закупили преди няколко месеца.

ЧЕРЕН РЕКОРД: 556 са жертвите на авиокатастрофи през изминалата година

От авиокомпанията започнаха спасителна операция. Етиопската държавна телевизия обаче съобщи, че няма оцелели.

Самолетът е бил практически чисто нов Боинг 737 МАКС 8. Разбил се само 6 минути след като излетял. Според авиодиспечерите, пилотът съобщил за проблеми и поискал да се върне на летището в Адис Абеба. Сайтове, които следят движението на самолетите твърдят, че скоростта на машината е била непостоянна от самото излитане.

"Що се отнася до самолета, това е Боинг 737-800 МАКС. Чакаме Етиопия да ни даде допълнителна информация", каза министърът на транспорт на Кения Джеймс Мачариа.

На летището в Найроби, близки и роднини на пасажерите в объркване чакаха и се надяваха. Имаше и късметлии, които не успели да се качат на катастрофиралия самолет.

"Моят полет беше с прекачване. От Дунай до Адис Абеба и оттук до Найроби. Самолетът ми от Дубай закъсня и изпуснах полет 302. Казаха ми: „Ще те качим на следващ, който излита в 11 часа", разказа Ахмед Халид.

Самолетът e същия като този, който се разби в Индонезия преди малко повече от 3 месеца. Седмица след тогавашната катастрофа, Федералната служба по безопасност на полетите на Съединените щати издаде инструкции до всички пилоти как да действат при погрешни данни, подавани от сензорите за ъгъл на атака. Боинг също пуснаха бюлетин с инструкции. Не е ясно дали сега е имало подобен проблем.

Властите се надяват "черните кутии" на катастрофиралия самолет да разкрият причините за трагедията.

Какво знаем за разбилия се самолет?

Боинг 737 МАКС е сравнително нова модификация - първият му полет беше през 2016-та година. "Етиопските авиолинии" закупуват този самолет през юли миналата година. Той е дълъг почти 40 метра, широк е 36 метра. В него могат да се разположат максимум 210 седалки, а дължината на полета при пълни резервоари e около 6 хиляди и 500 километра.

Преди да падне самолетът се е издигнал на малко над 2 600 метра височина и се е движил със 700 километра в час.

При предишната катастрофа с този тип самолет като основна причина беше дефект в един от сензорите. Това устройство отчита ъгъла на атака на крилете. Дефект в него може да направи самолета неуправляем. При грешни данни от този сензор компютърът натиска непрекъснато носа на самолета надолу. Това е нова система, която до момента не е била инсталирана на Боинг 737. Дали това ще се окаже причината и за този трагичен инцидент тепърва ще разберем.

От българското външно министерство съобщиха, че няма данни на борда да е имало наши сънародници. При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни на телефон +25116610032 и дежурни телефони в извънработно време: +251911252514; +251913069999.

Летището в Адис Абеба обяви горещи телефонни линии при кризисна ситуация:

+ 251115178733, +251115174735, +251115174100

и телефони за всякаква необходима информация:

+ 251115178945, +251115178987, +251115178231, +251115178558.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.