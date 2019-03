Ново изобретение може да прави ранна диагностика на сърдечна недостатъчност, високо кръвно налягане и ускорен сърдечен ритъм. Според учени седалка за тоалетна може да спаси милиони животи. Приспособлението се монтира в горната част на нормалната тоалетна седалка и измерва сърдечния ритъм, може също да измери кръвното налягане и нивата на кислород в кръвта.

Smart Pipe nailed it lmao https://t.co/vbysqxDw7A

Изобретателите са категорични, че устройството може да спаси живота на потенциални жертви на сърдечни заболявания. Технологията може да открие признаци на сърдечни проблеми преди да се появят симптомите.

Изобретиха таблет, който се навива на руло (ВИДЕО)

Медици потвърдиха, че продуктът може да спаси живота на милиони хора и да улесни наблюдението на пациентите в риск, препращайки точна информация в реално време, пише БГНЕС. Понастоящем устройството струва 1 500 британски лири и такива тоалетни са скъпи за домакинствата, но биха спестили пари на болниците.

This smart toilet seat has built-in sensors to detect heart failure. https://t.co/fMyhBzoZsi #diagnosis #HealthTech pic.twitter.com/Jcr4yddYNa