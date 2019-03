Рисунка на Пабло Пикасо, озаглавена "Изпълнителка на флейта и легнало голо тяло", беше продадена на търг от аукционната къща "Кристис" в Париж за 286 000 евро, предаде БТА.

Платното, досега не се е появявало на пазара за произведения на изкуството. То бе собственост на Музея за модерно изкуство в Ню Йорк. Нарисувана е с перо и китайски туш, тя бе оценена между 250 000 и 350 000 евро. Приходите от търга ще бъдат предоставени на фонда на музея.

