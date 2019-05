Британският вътрешен министър Саджид Джавид представи кандидатурата си за лидер на консервативната партия и министър-председател, като стана деветият кандидат за поста на ръководител на британското правителство.

Джавид заяви за желанието си да участва в тази борба в Twitter.

"Възнамерявам да стана следващият лидер на Консервативната партия и министър-председател на нашата велика страна. Трябва да възстановим доверието, да създадем единство и нови възможности във Великобритания. Преди всичко трябва да осигурим Brexit", каза министърът във видео съобщение.

I’m standing to be the next leader of @Conservatives & Prime Minister of our great country. We need to restore trust, bring unity and create new opportunities across the UK. First and foremost, we must deliver Brexit. Join @TeamSaj to help me do just that #TeamSaj pic.twitter.com/qfH1lLNusQ