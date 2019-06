Министърката на външните работи и европейските въпроси на Хърватия Мария Пейчинович Бурич бе избрана днес за генерален секретар на Съвета на Европа за пет години, предадоха Франс прес и БТА.

Тя спечели гласуването в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа със 159 от общо 268 гласа, побеждавайки белгийския външен министър Дидие Рейндерс, събрал 105 гласа, уточни председателката на ПАСЕ Лилиан Мори Паские.

In first speech as newly elected #CoE Secretary General, Marija Pejčinović Burić (Croatia) 🇭🇷says she will work for "peace and prosperity" of European citizens." pic.twitter.com/mVFXBqP5kR