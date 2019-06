Американска загина, след като беше нападната от акули близо до Бахамските острови, съобщава Си Ен Ен.

Около 14 часа в сряда 21-годишната Джордан Линдзи се гмуркала със семейството си близо до остров Роуз, когато я нападнали три акули, съобщават от полицията. Жената е с ухапвания по цялото тяло, а дясната й ръка е изцяло изтръгната.

