50 000 души останаха без ток по време на рекордните жеги в Ню Йорк. Най-много са били потребителите без електрозахранване в Бруклин и Куинс. Температурите достигнаха между 37 и 40 градуса, а на места в Ню Йорк бяха отчетени и 45 градуса.

BREAKING: Con Edison cuts power for tens of thousands of customers in New York City https://t.co/1nJ6CNIn4Z