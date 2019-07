Осем въоръжени мъже извършиха обир на международното летище в Сао Пауло, при който задигнаха 750 килограма ценни метали, включително злато, на обща стойност 40 милиона долара, съобщава БТА.

Престъпниците пристигнали на летището с коли, наподобяващи на полицейски патрулни автомобили. Те били облечени като полицаи, лицата им били скрити с маски и носели оръжия. Според различни източници по време на обира крадците взели и заложници. Сред заложниците били служител на летището и осем членове на семейството му, включително четирима непълнолетни. Те били държани в плен 12 часа. Те ще дадат показания в полицията.

On the same day #Brazil learns of the hacking of 1,000 plus authorities including President, Chief Justice, Heads of both Houses, Attorney G; this :



730 KILOS of gold robbed @ Sao Paulo Intl Airport.

Brazil switched from House of Cards to @lacasadepapel pic.twitter.com/YqHAbtot8R