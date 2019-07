Над 6000 американци са подписали полици, с които ще им бъдат изплатени 10 милиона долара в случай на отвличане от извънземни същества, съобщава в "Мирър", цитиран от БТА.

Yes, you really can buy a $10 million insurance policy for alien abductions. And of course the company selling it is right here in Florida 👽🛸 https://t.co/6CwcaVB2en