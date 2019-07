Ева Лонгория се чувства "благословена", че е майка, защото синът й Сантяго е "невероятно бебе". Това заяви актрисата пред „Контакт Мюзик”, съобщава БГНЕС.

Звездата на „Отчаяни съпруги" роди сина си Сантяго Енрике Бастон преди 13 месеца и определи майчинството като „благословия”. „Искам да кажа, че никога не се изключваш. Дори и когато спиш. В „режим мама” си през цялото време”, казва тя.

''Сега съм майка на Санти. Не знам как да го опиша. Това е истинска благословия. Имам късмет, че имам невероятно бебе, което ми помага да предприема това пътуване към себе си”, добави още Лонгория.

Santi doesn’t know what to do with my mask 😂

Getting ready for the Premios Juventud event tonight for @doramovie !#premiosjuventud2019 pic.twitter.com/aiZ3ZpZeJh