Луиз Синьоре е родена в Манхатън през 1912 г. - година, изпълнена с промени и иновации. Президентът е бил Уилям Хауърд Тафт, а Удроу Уилсън печели изборите през ноември. Още два щата се присъединяват към обединението: Ню Мексико и Аризона. "Титаник" е ударен от айсберг и потъва в Атлантическия океан. Автоматичните филмови камери правят революция в Холивуд.

Тя живее в Бронкс от 14-годишна възраст. Повече от 100 души присъстват на купона в чест на 107-годишнината на Луиз. Тази прекрасна дама в розово просто пита: „Защо е цялото това суетене? Имала съм достатъчно партита“.

HAPPY BIRTHDAY! Ms. Louise Jean Signore turned 106 years old today and celebrated with more than 100 people in the Bronx. 🎉 Please join us in wishing her the very best! https://t.co/ASAQLbJXLd pic.twitter.com/eP9LWES2Wc