В Япония бе закрита изложбата на южнокорейско произведение на изкуството, посветено на темата за сексуалните робини на японската имперска армия заради отправени заплахи, съобщава БТА.

Япония и Южна Корея си наложиха в петък реципрочни търговски ограничения в контекста на напрежението, породено от спорове, наследени от периода на японската колонизация на Корея.

A major art festival in central Japan shuts down one of its exhibits featuring a statue symbolizing "comfort women," who were forced to work in wartime Japanese military brothels, following a flurry of protests, the organizer says.#AichiTriennalehttps://t.co/OW00UlM2l1