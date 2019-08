Манекенката и фотомодел Жизел Бюндхен и съпругът й, суперзвездата на американския футбол Том Брейди, продават дома си, предаде БТА.



Имението се появи в списъка на един от брокерите на луксозни имоти в САЩ, като исканата цена е 39,5 млн. долара.

Tom Brady and Gisele Bundchen put their Boston home on the market for $39.5million https://t.co/gxS90jqy9l

Том и Жизел живеят край Бостън, тъй като куотърбекът играе в местния „Ню Инглънд Пейтриътс”.



Имението им е разположено върху 21 декара в един от най-скъпите квартали в района. Основната къща в имота е с площ 900 квадратни метра, има пет спални и специална стая за възстановяване, пригодена за професионални атлети.

За близо 40 милиона новият собственик ще получи още спа, енотека, специална стая за детски игри и градина. В имота има и къща за гости с площ 223 квадратни метра, гараж за три коли и място за паркиране на още 20 автомобила на открито.

Tom Brady & Gisele Bundchen’s Massachusetts home was briefly listed for sale this morning for $39.5 million. Brady paid $4.5M for the land alone where their custom mansion was built. First reported by @NoraPrinciotti. pic.twitter.com/4E7W3EUX0x