Седалището на медията „USA Today“ във Вирджиния беше евакуирано заради информация за предполагаем стрелец, намиращ се в сградата. Полицията е на мястото, предаде БГНЕС.

Тръмп призовава за смъртно наказание за масови убийства и престъпления от омраза

Evacuation at Tegna and USA Today building in Tysons. Suspicious activity. Building evacuated. Police on scene. pic.twitter.com/8QvmTcrW0P