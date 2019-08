Bonita gala solidaria la de anoche en Marbella. Rodeado de amigos por una buena causa. Gracias a todos!! 💫 Such a wonderful gala last night in Marbella. With friends for a good cause. Thank you all!! . #Gala10Aniversario #Starlite #StarliteGala #Marbella #StarliteFoundation #solidarity @fundacionstarlite

A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on Aug 12, 2019 at 4:30am PDT