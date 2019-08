Вокалистът на Prodigy Кийт Флинт е натрупал дълг от 7,3 милиона британски лири заради данъчни удръжки и различни заеми, предаде БГНЕС. През март изпълнителят се самоуби.

Според британската преса към момента на смъртта му състоянието на Флинт е било 11,6 млн. паунда, което е намалено до 4,3 милиона британски лири след изплащане на всички задължения на певеца. Сред тях е дългът към веригата кръчми „De Bohun Inns Limited“. Тази сума се оценява на не по-малко от 0,5 милиона паунда.

