Преди да сложи край на живота си, вокалистът на групата Prodigy Кийт Флинт умолявал съпругата си Маюми Каи да се завърне у дома, предаде БТА.

Фронтменът на Prodigy заявявявал в интервюта, че може да се самоубие

Флинт отлагал продажбата на дома си в графство Есекс с надеждата да се сдобри с половинката си, която е японска диджейка. Миналата година двойката се раздели.

The Prodigy star #Keithflint ‘begged wife to come back’ before suicide age 49https://t.co/oTPEdDWeeo pic.twitter.com/wMPbr6fUTm