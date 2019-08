Хиляди граждани танцуваха по улиците на Берлин в името на толерантността и социалното включване, както и за честване на 30-годишнината от падането на Берлинската стена, предаде БТА. Парадът носи името „Влакът на любовта”.

"Броят на участниците определено е четирицифрено число", заяви говорителка на полицията. Организаторите засега не са посочили собствената си оценка, но по-рано съобщиха за около 50 000 участници.

Not teargas but love Parade in Berlin pic.twitter.com/I2qitZSFEG