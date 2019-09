„Доналд Тръмп прави впечатление на не дотам значим човек, на такъв, който всъщност никога не е познавал любов, за която не е трябвало да плаща”. Тов заяви Едуард Сноудън в пространно интервю за американската телевизионна мрежа MSNBC. Бившият служител на Националната служба за сигурност на САЩ, направил ексклузивните разкрития за шпионската програма на правителството, проговори малко преди излизането на неговите мемоари.

Във вторник излизат мемоарите на Сноудън

Сноудън направи невероятен психологически портрет на Тръмп. Според него американският президент търси постоянно потвърждение за способностите си от другите хора. "Мисля, че той всъщност е доста прост за разбиране. Това, което всъщност иска, е просто хората да го харесват. За съжаление, това има и негативни ефекти", коментира Сноудън от Москва, където намери временно убежище.

Edward Snowden wants to come home: "I'm not asking for a pass. What I'm asking for is a fair trial" https://t.co/6mj6JfynV1 pic.twitter.com/2AWL2sEpvZ