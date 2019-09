Кристиано Роналдо смята, че заслужава повече награди „Златна топка" от петте, които вече притежава. В интервю за британската телевизия ITV португалецът говори за съперничеството и отношенията си с големия си конкурент Лео Меси, непрекъснатото желание да се развива и това, което го мотивира, съобщава БГНЕС.

Video: Cristiano Ronaldo on how close he was to joining Arsenal & the respect he has for the club & Arsène Wenger. [@MagnetoMus via ITV] #afc pic.twitter.com/D7K7wBYsYy