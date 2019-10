Спасителни екипи продължават да издирват рибари, за които се смята, че са затрупани под срутилия се мост в източната част на Тайван.

Мост се срути в Тайван, има ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

До този момент са загинали 4-ма души и 10 са ранени, а 2-ма са в неизвестност. На разпространени от тайванската брегова охрана кадри се вижда как извитият мост се срутва.

VIDEO: The moment a bridge collapses in Taiwan's Yilan county https://t.co/F4kKoLVc8O (📹: Facebook/Ocean Affairs Council, Facebook/Wang Ting-yu) pic.twitter.com/SJmThyfQHm

В момента на инцидента по съоръжението е преминавала петролна цистерна.

Taiwan bridge collapse crushes fishing boats, some crew feared trapped. More here: https://t.co/0HqbCMWHQ2 pic.twitter.com/DBi8uFhflj