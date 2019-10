Изтребител F-16 катастрофира във федералната провинция Райнланд-Пфалц в Западна Германия, информира БГНЕС.

Самолетът се е разбил в района Трир-Саарбург, близо до град Трир, като пилотът е успял да катапултира. Според служители той е бил хоспитализиран, но засега няма информация за състоянието му.

The U.S. military says an F-16 fighter jet has crashed in Western Germany. The pilot was able to eject to safety. https://t.co/ZVXBYB9eiL