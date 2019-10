Дженифър Китли от щата Охайо има доста работа, за да разчисти дома си, след като козел се вмъкна през плъзгаща се стъклена врата, повъртя се и уморен заспа в банята, съобщи Асошиейтед прес.

"Това е най-невероятната история на света" - каза Дженихър Китли и избухна в смях. Козелът е избягал от ферма, отдалечена на няколко мили. Преди да влезе в къщата, той няколко пъти се е блъснал във вратата.

В банята го е намерил 18-годишният син на Китли - Логан. Преди това той видял, че германската овчарка на семейството е много възбудена в двора, а задната веранда е засипана със стъкла. Къщата направо воняла.

