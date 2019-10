Холивудският актьор Кевин Спейси тайно е кацнал в Белград, съобщават сръбските медии. Спейси е посетил „Народния театър“ и след това е бил видян по улиците на сръбската столица, съобщава „Блиц уоман“.

Сръбската актриса Ваня Милачич публикува в Инстаграм снимка, на която тя и колежката й Мария Вичкович са в компанията на носителя на "Оскар" и под нея тя написа:

„Кевин Спейси дойде на генералната репетиция на „Сън в лятна нощ“ на Шекспир. Зрелищен завършек на вълнуващия процес на работата по пиесата."

Kevin Spacey seen in Belgrade.. weeks after groping case collapsed https://t.co/3EoshlDSZA via @DailyMailCeleb GOOD THROWN OUT IS FINI ------