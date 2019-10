Бури и проливни дъждове връхлетяха Южна Франция, предаде БГНЕС.

Стихията предизвика наводнения в някои градове. Метеоролози прогнозират, че лошото време в региона ще се задържи до утре.

Обявен е оранжев код в няколко френски департамента, а 600 пожарникари са мобилизирани да оказват съдействие на засегнатите от стихията.

Weather warning: Southern France braced for more storms and flooding - The Local https://t.co/HgGAbG1ooq