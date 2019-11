По-голямата част от пожарите в Калифорния, които принудиха хиляди хора да се евакуират през последните седмици, са над 70 % овладени. Това заявиха от Калифорнийския департамент по горско стопанство и пожарна защита, цитирани от БГНЕС.

"Няма увеличение на площите за една нощ, тъй като пожарникарите постигнаха добър напредък в усилията си за борба с пожарите.", се казва в декларацията на властите, публикувана в Twitter.

Thank you firefighters: Images illustrate exhausting battle against California wildfires https://t.co/VEpaD9O1Z3 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 3, 2019

Хиляди остават без ток заради пожарите в Калифорния (ВИДЕО+СНИМКИ)

Пожарът в щат Сонома (най-големият от настоящите пожари в Калифорния), е овладян на 72 %, а пожарът в Ривърсайд – на 85 %.

The Maria Fire breaks out in Ventura County, California, spreading to about 8,000 acres in less than 8 hours https://t.co/DN0lj4Z5IY pic.twitter.com/LZzJMBUC7P — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 1, 2019

Единственият пожар, който остава силен, е близо до градовете Вентура и Окснард в околностите на Лос Анджелис. Според калифорнийските пожарникари той е овладян само на 20 %.

How do the Santa Ana winds impact the fires in California? pic.twitter.com/0QPCJIt7ej — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 3, 2019

В края на миналата седмица силните ветрове допринесоха за разпространението на пожари в Калифорния и породиха нови. От петък метеорологичните условия вече са по-благоприятни за гасенето на стихията.