Бъкингамският дворец разпространи нов портрет на кралица Елизабет Втора, сина й принц Чарлз, внука й принц Уилям и правнука й принц Джордж, за да отбележи началото на новото десетилетие, разказват от DarikNews.bg

📸 To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George.



The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. pic.twitter.com/ER5nqBMpz0