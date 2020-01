Стотици иранци се събраха на протест срещу властта в Техеран. Те обвиниха управляващите в лъжи за свалянето на пътническия самолет на украинските авиолинии. Протестът бе пред един от университетите в града.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Chants of می‌کشم، می‌کشم، آن که برادرم کشت - which roughly translates to "I will kill those who killed my brother." Protests in #Iran following the government admitting it shot down the Ukrainian airliner by mistake.



Outside Amir Kabir University pic.twitter.com/c6h70Kre9n — Nilo Tabrizy (@ntabrizy) January 11, 2020

Повечето протестиращи бяха студенти. Някои късаха снимки на убития от американците генерал Касем Солеймани, погребан наскоро като герой. Същевременно Украйна и Канада поискаха от Иран незабавно да включи техни експерти в разследването на трагедията със сваления самолет. От Киев казаха, че вече са обсъдили с иранците пристигането на техни специалисти, които да участват в декодирането на "черните кутии" на „Боинга”.

Tehran: University students chanting “Soleimani is a murderer. His leader, Ali Khamenei is also a murderer.” Protest by thousands of Iranians in Tehran burst the propaganda balloon of the regime regarding Qassem Soleimani’s elimination. #Iran #IranPlaneCrash Via #MEK network. pic.twitter.com/n0hmasMSgj — Shahin Gobadi (@gobadi) January 11, 2020

Украинската прокуратура: Сваленият самолет е „умишлено убийство”

„Скъпи украинци. В тези тежки дни за всеки един от нас, искам да ви кажа следното: „Ще върна всички загинали на семействата им, за да могат да се простят с тях човешки. Ще почетем паметта им. Всички виновни ще бъдат наказани. Ще върнем на украинците не само усещането за сигурност и справедливост, но и увереността, че страната им ще ги защити, където и да са по света", каза президентът на Украйна Владимир Зеленски.