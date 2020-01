Съпругата на британския принц Хари Меган Маркъл се появи за пръв път публично във Ванкувър, след като двойката обяви намерението си да се оттегли от ангажиментите си в британското кралско семейство, съобщи Франс прес, цитиран от БТА.

"Вижте с кого пихме чай днес", написаха на страницата си във Фейсбук активистките от женския център "Даунтаун истсайд", благотворителна организация в помощ на жени и деца в затруднение във Ванкувър.

'She was really great': Meghan Markle visits women's shelter on Vancouver's Downtown Eastside https://t.co/utOrHpswF1 pic.twitter.com/UM8kCeIsyf